影/北市動物園象龜單挑「互拱翻車」 保育員勸架被遷怒

近期網路上流傳台北市立動物園非洲動物區的蘇卡達象龜被同伴拱到「翻車」，以及保育員協助翻身與勸架的畫面，引起許多人好奇象龜互推的原因。對此，台北市立動物園表示，象龜會為了爭奪或捍衛地盤而上演全武行，讓保育員不時接到遊客服務中心通知扮演裁判角色，將扭打的象龜調停分開。

蘇卡達象龜被拱「翻車」的畫面引起許多民眾好奇。（圖／台北市立動物園）

台北市立動物園指出，蘇卡達象龜之間發生打鬥通常是因為繁殖季節爭奪地盤，在動物園內較容易發生爭鬥行為的時間大約落在五到七月之間天氣正暖的時候。而會在12月觀察到象龜打架，可能是因為多變暖和的天氣，加上園內開始啟用象龜保暖的加溫燈設施，導致象龜產生「回暖的錯覺」，又誘發蘇卡達象龜們爭地盤搏鬥的現象。

台北市立動物園表示，非洲區的蘇卡達象龜更容易被觀察到打架「翻車」的畫面，一方面因為非洲動物區戶外活動場空間大，象龜個體數量較少，讓可以互相爭奪地盤的對象變得非常明確，因此很容易出現蘇卡達象龜間的「一對一單挑」。

蘇卡達象龜較容易發生爭鬥行為的時間，大約是落在氣溫較暖和的5到7月之間。 （圖／台北市立動物園）

台北市立動物園說明，象龜為了保護自己的領域而啟動戰鬥姿勢，會先將頭縮進殼內，接著四腳同時用力向後蹬，利用喉盾衝撞推擠對方，即使對方已經被推到翻倒，仍不會輕易罷休。所以在翻倒的象龜身邊常見另一隻象龜還在用龜殼撞擊，有的人會誤解那是試圖拯救「翻車」的同伴，但其實牠只是還沒有放棄攻擊。

台北市立動物園指出，保育員在觀察到或經由通報得知象龜「翻車」後，會到戶外活動場內協助蘇卡達象龜翻回身來，然而此時還在攻擊的個體可能會誤以為保育員和翻身的象龜是同一陣線，或是保育員為了調停剛好站在牠攻擊的路上而「遷怒」保育員，開始轉換目標衝撞、追趕保育員。

保育員發現象龜「翻車」後會協助蘇卡達象龜翻回身來，然而此時還在挑釁的龜可能會誤以為保育員和翻身的象龜是同一陣線而「遷怒」保育員。 （圖／台北市立動物園）

對此，保育員只能想辦法好好「勸架」，將象龜拉離打鬥的對象，轉移還處在戰鬥模式象龜的注意力。最近也在蘇卡達象龜的戶外活動場投入活動浮球作為行為豐富化道具，希望象龜可以認真改追浮球不要再追同伴。保育員在勸架同時也會觀察象龜的外觀確定沒有受傷，平時也會監測象龜們的體重，只要沒有太激烈的打鬥造成象龜身體健康問題，都會讓牠們呈現自然的行為讓大家可以觀察。

台北市立動物園呼籲，蘇卡達象龜爭奪地盤打鬥「翻車」的畫面固然吸睛有趣，但千萬不要在沒有做足功課的情況下將蘇卡達象龜做為寵物。蘇卡達象龜照養環境需要很大的空間外，平均壽命在50歲以上的牠們，可能會面臨飼主因為搬家、結婚生子、出國深造或各種原因而無法繼續飼養長壽陸龜的窘境，印證網路流傳「一龜傳三代，人走龜還在」的俗語，若全家人沒有共同照養蘇卡達象龜一輩子的共識，寵物龜只能落得「晚景淒涼」的下場。

台北市立動物園近期受關注的蘇卡達象龜是目前世界上體型第三大的陸龜。 （圖／台北市立動物園）

台北市立動物園歡迎對蘇卡達象龜有興趣的民眾，可以在不同的時節拜訪動物園，觀察象龜們一年四季不同的行為。

