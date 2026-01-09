影/北市動物園黑熊當工讀生？ 「黑熊晃晃柱」超萌覓食畫面曝

臺北市立動物園的黑熊活動場近期出現像樹木又像鳥巢的物體，讓路過遊客猜想它的功能。這其實是保育員為黑熊設計的行為豐富化設施「黑熊晃晃柱」，保育員會不定期將蔬果藏在設施上，引發黑熊探索取食行為，透過設施讓動物獲得心理和生理的正向刺激，有助於減輕壓力、降低異常行為，增加表現自然行為的機會。

「黑熊晃晃柱」主要是利用黑熊敏銳的嗅覺，引導動物在採食過程中運用不同肢體部位與身體肌群。（圖／臺北市立動物園）

在野外山林中，雜食性的黑熊食物來源相當多樣，有地面、枯枝落葉或土堆等需要翻動挖掘的地方，以及樹上需要攀爬抓取的位置。為了促進動物園照養的黑熊展現自然覓食行為，保育員特別構思新的行為豐富化設施，遠看就像棵樹木拔地而起，頂部又狀似鳥巢可以乘載物體。

保育員特別構思了新的行為豐富化設施「黑熊晃晃柱」，引發黑熊探索互動。（圖／臺北市立動物園）

行為豐富化設計的立柱採用圓杉木，除了以自然素材提升觸感，也方便更換或調整高度，鐵製套筒則是避免黑熊攀爬造成危險。新設施主要是利用黑熊敏銳的嗅覺，引導動物在採食過程中運用不同肢體部位與身體肌群，提高取食難度也延長進食時間。

保育員會不定期將蔬果藏在「黑熊晃晃柱」，引發黑熊探索取食的行為。（圖／臺北市立動物園）

當臺灣動物區的黑熊「黑輪」和設施初見面，牠馬上就發現食物的氣味從上方傳來，一開始謹慎攀爬周圍仿岩找取食方法，後來逐漸鼓起勇氣觸碰新物件，在降低警戒後積極從上方與下方啃咬、搖晃推動、甚至轉動物件，成功讓保育員藏於設施最上方機關內的食物隨著搖晃從頂端掉落至下方的地面或樹叢落葉堆中。

黑熊「黑輪」在使用行為豐富化設施時，偶爾會站起身子觀察環境，讓遊客驚呼好像「工讀生」。黑熊嗅聞探索環境的過程中，有時短暫出現站立行為，以擴展探索範圍或是合併前肢肌肉採食，是自然行為的表現。行為豐富化設施的核心概念是促進黑熊更多樣行為樣態的展現，其中能觀察到動物會用自己的策略來找到解決問題的辦法，從思考、嘗試、到結合環境物件做為輔助工具。

