影/北市動物園「添丁」喜訊！ 6隻可愛大紅鶴寶寶誕生

台北市立動物園的鳥園水禽區今年迎來了6隻超萌的大紅鶴寶寶，目前牠們約1到2個月大，時常在岸邊一字排開，學著整理羽毛或探索環境，模樣可愛到讓人融化！

台北市立動物園鳥園水禽區今年一口氣迎來了6隻大紅鶴寶寶。（圖／ 台北市立動物園 提供，下同）

根據保育員的觀察，大紅鶴在夏季尤其是大雨後進入繁殖高峰期，成雙成對築巢的畫面超浪漫，牠們用鳥喙推、挖、堆泥土，再用腳整平，打造出像火山錐一樣的巢穴。成功配對後，大紅鶴通常只產一顆蛋，親鳥輪流孵化，約一個月後寶寶破殼而出。今年的嬰兒潮帶來了6隻健康的大紅鶴寶寶！

剛孵化的大紅鶴寶寶全身覆蓋灰色絨羽，眼睛已張開，但行動還不夠靈活。牠們會由鳥爸鳥媽餵食2至3個月，特別的是，親鳥會分泌「嗉囊乳」來餵養寶寶，這種乳汁富含脂肪、蛋白質、胡蘿蔔素等營養成分，還有免疫抗體，讓寶寶們健康成長。

現在，大紅鶴寶寶們在親鳥的細心照顧下快速成長，有幾隻已開始換下灰色絨羽，長出灰黑色的亞成鳥羽毛，體型也逐漸接近成鳥！即使牠們的破殼日期相差不到一個月，也能看出不同成長階段的模樣。

另外，去年的「青少年」大紅鶴也在向成鳥邁進，牠們的頭部和腿部仍帶著亞成鳥特有的黑灰色，與成鳥鮮豔的外貌形成有趣對比。

