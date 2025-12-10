影/北市大安區知名餐廳凌晨遭砸潑漆 警速逮2嫌

台北市大安區知名餐廳「海派私房菜」，今（10）日凌晨遭砸店潑紅漆，轄區大安警分局獲報後目前已循線查獲2人到案，嫌犯疑有三環幫背景，其餘嫌犯仍在追緝中。

多名男子穿帽T持球棒砸店。（圖／翻攝畫面）

警方調查，今（10）日凌晨4時許，大安區仁愛路知名的「海派私房菜」餐廳門口，突出現多名男子身穿帽T、手持球棒，狠砸店家門窗玻璃並潑灑紅漆，犯案時間不到一分鐘火速逃逸。

「海派私房菜」餐廳凌晨遭砸店潑漆。（圖／翻攝畫面）

轄區大安分局獲報後趕抵現場採證並調閱周邊監視器，發現嫌犯犯案前搭乘白色自小客車到場勘驗地形，沒多久即出現另一部紅色車子，4、5名男子下車穿帽T蒙面，持球棒朝海派私房菜餐廳狠砸，警方循線查出其中2人逃往新北五股某旅館躲藏，準備離開時被警方趕抵現場逮獲。

餐廳門窗玻璃都被砸爛。（圖／翻攝畫面）

據傳該店一名股東疑在外與人發生糾紛，對方因不滿而找兄弟到砸店，警方目前掌握嫌犯疑等人疑有新竹三環幫背景，已鎖定對象與犯案車輛持續追緝中，全案朝毀損、恐嚇罪嫌偵辦。