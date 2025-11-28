影/北市婦中招愛情詐騙 臨櫃提款稱「看眼疾」險噴25萬

台北市一名婦人日前遇上假交友愛情詐騙，受詐團指示後到郵局提領25萬現金，並誆稱款項是用來看眼疾使用，最後被行員與警方勸阻明確告知是詐騙，保住積蓄免遭詐騙。

北市內湖一名婦人遇上愛情詐騙赴郵局提款。（圖／翻攝畫面）

北市內湖分局康樂派出所日前接獲郵局櫃檯行員報案，稱有一名廖姓女子欲臨櫃提領新臺幣25萬元，行員關懷提問現金用途，廖女表示是要去醫院治療眼睛的費用，行員擔心廖女遭詐，於是通報警方到場查處。

員警到場詢問廖女是否備有醫院的診斷證明或就診紀錄時，廖女均無法提供，僅不斷強調該筆為醫生的治療費用，員警憑經驗判斷有異，在耐心仔細說明後，獲廖女同意檢視手機對話紀錄，赫然發現其對話紀錄為典型的網路交友詐騙，且廖女正準備提領現金交付對方。

警方隨即當場分析並提供案例告知廖女此為典型情感詐騙，是詐騙集團慣用話術，廖女方才驚覺遭騙，當下打消提款念頭，並十分感謝行員與警方協助守住辛苦積蓄。

內湖分局指出，與轄內金融機構聯手阻詐，今年迄今已攔阻新臺幣1億1300多萬元，並提醒「先交友、談感情、拉投資、借金錢」，是常見的情感詐騙手法，民眾應提高警覺並多求證，可撥打165或110查證，以保障自身財產安全。

