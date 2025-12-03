影/北市婦看YT廣告遭詐 面交7次慘噴2500萬

台北市大安區一名婦人日前遇上投資詐騙，依照詐團投資群組指示使用假App操作股票，並面交7次遭詐2500萬元，2個月後才驚覺向警方報案，設局逮捕前來取款的車手送辦。

詐騙車手面交取款遭警方逮捕。（圖／翻攝畫面）

大安分局敦化南路派出所11月21日接獲一名楊姓女子（59歲）報案，稱她日前在影音平台YouTube上看到投資廣告，後續被引導加入名稱為「鐘馨妍」所經營的詐騙投資群組「智慧領航」，並使用『數高AI系統（http://www.eshuse.com）APP』操作股票投資。

警方查扣330萬現金贓款。（圖／翻攝畫面）

楊女自稱從9月16日至11月13日陸續依詐團指示將資金交付給自稱「台達資本」派遣之儲值專員，再由其將款項儲值至假投資平台，期間共歷7次現金面交，累計損失高達近新臺幣2500萬元。

警方查扣假證件及收據等贓證物。（圖／翻攝畫面）

警方獲報後立即成立專案小組展開調查，並於11月25日晚間8時許於在敦化南路一段某處逮捕前來面交的車手廖姓男子（38歲），當場查獲贓款新臺幣330萬元及智慧型手機1台等證物，全案訊後依違反詐欺、洗錢防制法等罪、移請台北地檢署偵辦。

警方呼籲，詐騙集團常藉由社群媒體投放不肖投資廣告，並誆稱「保證獲利、穩賺不賠」民眾切勿輕易相信或提供個人資訊，若遇有類似情況可自行撥打165反詐騙專線求證，避免受騙上當。警方將持續強力打擊詐騙犯罪，守護民眾財產安全。

