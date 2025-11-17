影/北市建國高架追撞車禍 肇事男毒駕警當場抓包

台北市日前發生一起車禍，一名男子深夜吸毒後駕車行經建國高架橋，追撞前方車輛，造成對方車上一家3口2人受傷，警方到場發現毒品，當場將他逮捕依法送辦。

肇事男子持有毒品遭警方查獲。（圖／翻攝畫面）

警方調查，擔任房仲的嫌犯邱姓男子（58歲），9日深夜11時許開車從宜蘭欲前往新北市淡水，途中行經北市建國高架橋南往北方向第2車道，在民權東路匝道口附近，高速追撞前方同車道、雍姓男子（28歲）駕駛車輛。

肇事男疑毒駕追撞前車。（圖／翻攝畫面）

車禍造成雍男車上老婆小孩受傷送醫，轄區中山分局警方獲報趕到現場後，發現邱男行為可疑試圖隱藏電子菸，員警在其車上發現摻有第二級毒品依托咪酯電子菸彈1顆、吸食器及毒品海洛因分裝勺，當場將他上銬逮捕帶回偵訊。

廣告 廣告

警方表示邱男有毒品前科，這次車禍肇事疑因毒駕釀禍，全案訊後依涉嫌毒品危害防治條例及公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦，並溯源追查毒品來源。

警方呼籲，毒品危害社會甚鉅，遠離毒品、珍惜生命及家庭，以免遺憾終身。警方將持續加強查緝毒品犯罪，淨化轄區治安，展現警方打擊不法之決心。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

延伸閱讀

北市警引進「唾液快篩劑」 7種毒品秒驗出

【後來呢】殉職所長遺孀仍深陷悲痛 攜家人重遊舊地思念亡夫

【後來呢】女毒蟲害所長殉職逾1年盼和解 家屬怒：仍等不到道歉