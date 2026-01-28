影/北市怪大叔跟騷長達3個月 妙齡女嚇壞報警提告

台北市一名怪大叔長期跟蹤騷擾一名藥局女店員，時間長達3個月，期間多次到上班地點搭訕、送食物與飲料，甚至還打電話問「有對象嗎」，女子不堪其擾感到害怕，最後向警方報案提告。

男子長達3個月跟騷藥局女員工挨告。（圖／翻攝畫面）

警方調查，被害女子在北市中山區林森北路上一間藥局工作，3個月前開始出現一名怪大叔常常在店門口徘徊，還多次送食物與飲料到店裡給她，女子外出時也被尾隨跟蹤，對方甚至還曾打電話到藥局詢問「有對象嗎」，讓她深覺困擾感到恐懼。

昨（27）日上午10時許，女子發現怪大叔又出現在藥局外，她忍無可忍前往附近中山分局中山二派出所向警方求助，表示男子在藥局外徘徊騷擾，警方即向該女子告知說明跟蹤騷擾防制法相關規定，女子了解後表示暫不提告訴離開。

未料女子回到藥局又看到男子疑似再度出現在現場，嚇得立刻再致電報警，員警趕到現場時未發現男子，警方向女店員了解相關情形後進行調查，已掌握相關男子身分，被害女子也於今（28）日至派出所完成筆錄，警方後續將通知男子到案說明，訊後將依法送辦。

