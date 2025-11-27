影/北市機車追撞噴火星冒煙 2騎士噴飛僅輕傷
台北市昨（26）日發生一起車禍，2部機車在大安區某路段時不慎追撞，前方機車連人帶車慘摔還與地面摩擦產生火花，後方騎士則放手跳車安全站立，所幸2人均僅輕傷。
警方調查，26日晚間6時許，傅姓男子（22歲）騎乘普重機沿北市大安區復興南路1段北向南第3車道行駛，前方同車道騎士何姓男子（27歲）欲兩段式待轉信義路時煞車減速，2車未保持安全距離發生追撞。
監視器拍下車禍過程，畫面可件何男遭撞後連人帶車倒地側滑，車身與地面摩擦產生火花與冒煙，後方傅男則迅速反應棄車縱身一跳，猶如棒球選手滑壘一般案全落地站立，所幸2人都僅腳部輕微擦挫傷未送醫。
轄區大安分局警方獲報到場，雙方駕駛駕籍均正常，經觀察無酒味酒容經同意未實施酒測，員警在場依車禍事故流程成案處理，車禍原因與肇責仍待調查釐清。
