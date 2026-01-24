影/北市毒蟲拒檢衝撞警開槍制止 狂飆自撞分隔島遭逮

台北市一名男子今（24）日凌晨在信義區違規拒檢，衝撞警方後加速逃逸，員警朝車輛開1槍示警，車輛最後在文山區自撞，男子遭當場逮捕起獲毒品依法送辦。

男子拒檢加速逃逸。（圖／翻攝畫面）

北市信義分局員警今日凌晨3時許在轄內莊敬路巡邏時，發現一輛自小客車駕駛開車使用手機且跨越雙黃線違規，遂上前示意攔查，駕駛黃姓男子（40歲）先佯裝停車配合，未料員警準備盤查時車輛突加速逃逸並意圖衝撞員警。

車輛狂飆至文山區自撞分隔島才停下。（圖／翻攝畫面）

員警為防止危害擴大立刻開1槍制止喝令停車，黃男竟重踩油門加速逃跑，警方一路尾隨並通報線上圍捕，黃男沿途違規最後在文山區木柵路失控自撞路中央分隔島後停下，警方迅速趕抵當場將他逮捕。

警方在車上查獲毒品菸彈。（圖／翻攝畫面）

警方附帶搜索黃男車輛，在車內查獲2組含有依托咪酯電子菸彈，現場以毒品藥物快篩試劑及唾液快篩試劑檢驗，初驗結果均呈現依托咪酯陽性反應，全案依違反毒品危害防制條例及公共危險等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

另交通違規部分，黃男無照駕駛、拒檢逃逸、毒駕及跨越分向限制線，警方依交通處罰條例開單告發，最高金額可罰22萬6800元罰鍰。警方強調，拒檢逃逸及毒駕行為嚴重危害公共安全，將持續加強巡邏與查緝作為，維護用路人安全與社會治安。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

