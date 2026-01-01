影/北市清潔隊員「元旦魂斷紅毛城前」！兇手到案

新北市淡水區著名景點紅毛城前，今天（1月1日）清晨發生清潔隊員遭撞死，駕駛卻肇逃的案件，經警方循線調查，肇逃兇手在友人、家人策動下隨後到案，身分也曝光。

肇事駕駛24歲嚴姓男子，被策動到案說明。（圖／警方提供）

回顧整起悲慘車禍，死者經查是57歲的毛姓男子，事發地點在中正路與真理街口，往淡水捷運站方向，事發時間是今天清晨5點37分，淡水分局獲報該處有車禍疑似肇逃案後，旋即派遣中正路派出所員警及交通分隊員警前往處理。據了解毛男是在北市中山區的清潔隊上班，人卻住在新北市淡水區，今天凌晨他騎機車要去北市上班，沒想到卻發生不幸，他的同居人、哥哥前來認屍時悲慟不已。

淡水紅毛城前的路口在元旦清晨發生死亡車禍。（圖／警方提供）

警方據報抵達時發現毛男人車倒地，人昏迷不醒，經送醫搶救後仍在上午6點45分宣告不治，經擴大調閱監視器追查，於新民街某社區停車場發現疑似肇事車輛，車頭嚴重毀損，肇事的駕駛據了解是現年24歲的嚴姓男子，是肇事車輛女車主的兒子，目前已經在友人、家人的策動下到案，目前持續偵訊釐清他肇事逃逸的確切原因。

肇逃車在新民街一處社區的地下停車場被找到。（圖／警方提供）

警方在車禍現場交管。（圖／警方提供）

