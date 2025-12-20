影》北市爆隨機傷人！高鐵揭「緊急時」椅墊可自保 她曝實測影像

昨（19）日台北車站、中山商圈發生隨機傷人案，讓許多民眾擔憂害怕。有網友分享，搭乘高鐵時，如果遇到突發危急狀況，可以拆卸椅墊防身。高鐵也證實，椅墊確實可以做為防衛用具使用，車上的工作人員也有接受訓練，協助保障旅客的安全。

日本過去曾發生凶嫌在新幹線上砍人的案件，有日本網友指出，新幹線上的座椅可以拆下來當盾牌使用，因為在狹小的空間裡，知不知道這件事，在緊急時刻差別非常大。

今日也有台灣民眾在Threads發文分享，高鐵椅子坐墊也是可拆卸式的，並且將測試拍成影片，表示椅墊很輕，厚度也夠，底下是用一條魔鬼氈固定。但她也提醒，「記得放回原位，不要影響高鐵工作人員，也不要影響下一位乘客乘坐時的舒適度」。

對此，網友也紛紛留言表示，「車廂密閉空間很難跑，拆下坐墊當盾牌是保護自己用來格擋對方的攻擊，不是讓你當武器衝上去硬碰硬」、「希望大家知道這次事件的刀是可以刺穿這種椅墊。若要使用不要讓椅墊貼著身體」、「狹小空間跑不了的時候，抓起來把手伸出去，當必要抵擋」、「能跑還是要先跑」。

據《中央社》報導，台灣高鐵也透過文字訊息回應，高鐵列車的椅墊，確實可以在緊急時拆下來作為防衛用具，列車上的車長、相關工作人員也會接受此一訓練，在危急狀況協助保障旅客安全。台灣高鐵表示也提到，高鐵已於尖峰時段各車次列車，將車安保全覆蓋率（護車率）提升至100%，整體護車率達80%；呼籲民眾，各車廂前後均設有旅客緊急對講機（PEI）按鈕，一旦發生異常按下此按鈕，旅客均可與列車長通話並尋求協助。

