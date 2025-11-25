影/北市牛排攤老闆嗨唱TWICE被嗆憨 下秒改唱蔡依林《日不落》

南韓女團TWICE台籍成員周子瑜，出道10年來首次「回娘家」表演，在高雄世運主場館連續2天開唱，海量粉絲前往捧場，而北市東區近日也發生一起令人噴飯的「周子瑜衝突」。

東區「大塊牛排」發生老闆唱TWICE的歌被客人嗆的風波。 （圖／翻攝桃園市議員黃瓊慧的Threads）

桃園市議員黃瓊慧在社群平台轉發事發全程影片，只見「大塊牛排攤」老闆邊煎牛排一邊唱「TWICE」歌曲，卻被一位正在用餐的男客人暴怒狂嗆「很憨」，老闆立即回嗆：「愛台灣愛周子瑜不行喔？不能唱TWICE的歌是不是？不然我唱蔡依林的歌給你聽！」語畢馬上高歌蔡依林的《日不落》，其他店員也幫腔吐槽該位暴走顧客表示：「你吃你的東西，他唱歌怎麼了？有什麼問題？」

廣告 廣告

周子瑜。（圖／取自周子瑜IG）

這起口角最後沒有發生肢體衝突，黃瓊慧轉發時不禁噴飯表示：「我不行了，這好好笑！去台北要吃爆這家牛排。」網友也一面倒相挺店老闆：「老闆喜歡誰是他的自由啊，那個客人在亂小什麼？」、「現代的年輕老闆，真的是多才多藝」、「這老闆有夠會轉場，被客人噴還用Jolin解圍，根本公關天才」、「還是看不懂那個客人在氣什麼」、「馬上放待吃清單」、「揪團去吃順便跟老闆一起大唱TWICE」。

延伸閱讀

憾！台中火車站前女子「飯店12樓摔到3樓」重創慘死

國3烏日段「聯結車慘翻」！一度釀全線封閉

學長被撞失控！高一學妹遭拖行、當眾剪髮 新北教育局回應了