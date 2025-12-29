影/北市玉蘭花男不服勸導 襲警遭大外割壓制

台北市中山區一名在街頭賣玉蘭花男子，昨日下午不服員警勸導，情緒失控叫囂並出手勒員警脖子攻擊，最後遭大外割壓制在地，警方後續依法開罰並送辦。

賣玉蘭花男子出手攻擊執勤員警。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

北市中山分局長安東路派出所一名吳姓員警，昨（28）日下午1時40分在長安東路及建國北路口執行特勤勤務，當時某位首長車隊即將通過該處，但路口一名俞姓男子（33歲）在車道穿梭販售玉蘭花。

2人扭打成一團。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

吳員見狀上前勸導，未料俞男情緒失控，對員警大聲叫囂並有推擠行為，甚至出手勒住員警脖子，最後遭吳員使出「大外割」撂倒壓制在地管束，員警考量當時仍有重要交通勤務需即時執行，且該男子情緒隨後趨於穩定，員警遂優先完成勤務。

廣告 廣告

男子遭員警大外割壓制。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

中山分局表示，後續將通知該男子到所說明，其行為是否涉妨害公務，函請地檢偵辦，另依道路交通管理處罰條例第83條告發。

警方呼籲，民眾遇員警依法執行公務時，應理性配合，切勿以言語或行為干擾或妨害公務，警方將依法嚴正究辦，以確保執勤人員人身安全及交通秩序。

延伸閱讀

影/女大鬧健身房嗆警「別碰不然告性騷」 被溫柔大外割

影/闖紅燈被攔聽到「再開一張」 騎士抓狂襲警遭大外割

影/北市跨年驚見色男！捷運站偷拍短裙黑絲妹 被她男友大外割