影/北市男倒垃圾狂飆髒話嗆打人 清潔隊員不甘受辱提告

台北市一名男子日前倒垃圾時，因垃圾未分類且未用專用垃圾袋遭清潔隊員指正，竟惱羞當場爆走飆罵髒話，並恐嚇揚言毆打清潔隊員，畫面全被PO網，警方也依法受理偵辦。

平頭男惱羞辱罵清潔隊員揚言打人。（圖／翻攝自臉書「清潔隊的大小心酸」）

警方調查，平頭哥陳姓男子（49歲）21日晚間7時許在中山區吉林路倒垃圾時，因以未依規定使用黑色塑膠袋包裝資源回收物且未分類，遭清潔隊隊員陳姓男子（63歲）指正且勸阻不聽，竟當場朝資收車丟撒資收物，並狂飆髒話還揚言攻擊陳男。

平頭男揚言毆打清潔隊員。（圖／翻攝自臉書「清潔隊的大小心酸」）

有民眾拍下完整過程並上傳臉書社團，平頭男遭指之後惱羞飆罵髒話，狂嗆清潔隊員「我沒有鬧！叫警察來！我又沒有對你動手」，清潔隊員打電話報案，平頭男又嗆「等警察來我在警察面前打你！警察一到我就打你」，他拒絕離開還說「對啊、我不走啊怎麼樣！我一定打到你趴在地上」。

員警到場平頭男立刻閉嘴。（圖／翻攝自臉書「清潔隊的大小心酸」）

清潔隊員沒有回應平頭男又接著罵「收個垃圾收到囂張！你靠我們在吃飯的欸！你是在囂張什麼啦！做政府的公務員做成這樣，你不如不要做啦！」沒多久中山分局員警趕抵現場，平頭男見警立刻閉嘴，網友一面倒支持聲援清潔隊員。

中山分局警方表示，後續陳姓清潔隊員前往民權一派出所提出恐嚇、公然侮辱、妨害公務告訴，警方將通知平頭男到案，訊後將函送移台北地方檢察署偵辦。

