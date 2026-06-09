影/北市男網購芒果竟慘噴近百萬 到銀行再解定存警急阻

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台北市一名男子日前在網路上購買芒果遇上詐騙集團，慘遭騙走90多萬，詐團食髓知味誆騙他到銀行解百萬定存，打算繼續騙走款項，幸好被行員與警方及時阻止。

男子網購芒果損失近百萬元。（圖／翻攝畫面）

北市大安分局臥龍街派出所日前接獲轄內銀行通報，稱有民眾疑似遭詐騙欲解除鉅額定存，警方獲報後立即趕赴現場處置，員警到場了解，該名男子日前於網站瀏覽販售芒果之貼文，經與賣家聯繫交易事宜，對方隨後提供一組假冒「宅急便」網頁連結，男子點選網頁連結後，網頁即顯示其尚未完成「實名制認證」，並要求加入假冒的「宅急便客服」協助處理。

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對方透過客服將男子轉介給自稱「銀行專員」，以「協助帳戶加密驗證」為話術，誘導男子提供銀行帳戶資訊，並指示操作網路銀行匯款、設定無卡提款功能。男子在詐團一步步設下的陷阱中，陸續匯出多筆款項，短時間內即損失90多萬元。

詐團發現男子帳戶資金幾乎遭提領一空後，竟進一步誘導他解除100萬元定期存款，所幸銀行行員察覺異狀，立即通報警方到場關懷提問，經員警耐心說明常見詐騙手法後，男子才驚覺遭詐，當場放棄解除定存念頭，成功保住剩餘積蓄，避免損失進一步擴大。

警方呼籲，網路購物應慎選官方平台及可信賣家，切勿輕信來路不明之連結或客服帳號，更不要依指示操作網路銀行、ATM或提供個人帳戶資訊。若接獲要求「解除分期」、「帳戶驗證」、「設定無卡提款」等情形，極可能為詐騙話術，民眾如有疑問，可撥打165或110查證。

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