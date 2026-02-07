影/北市男網遇美女酒商暈船 遭誆投資高粱酒險噴390萬

台北市一名男子日前在網路上遇上愛情投資詐騙，被假冒美女酒商詐團成員慫恿投資高粱酒，跑到銀行欲匯款390萬，幸好及時被行員發現通報警方到場勸阻保住積蓄。

男子欲臨櫃匯款390萬被警方及時阻止。（圖／翻攝畫面）

北市中正第一分局忠孝東路派出所日前接獲國泰世華銀行臨沂分行通報，表示有民眾臨櫃欲匯出大筆款項，疑遭詐騙請警方到場協助，員警趕赴現場了解，郭姓男子表示透過網路上一名女性友人介紹認識的酒商，欲購買50瓶高價酒投資用途，要轉帳390萬元至對方指定帳戶。

員警查看郭男與對方對話紀錄研判為典型詐騙手法，遂上網查詢該酒價格明顯高於市價，且收款帳戶為個人戶、交易背景不明，酒商LINE頭貼與實際帳戶性別也不符，說服郭男此為常見交友投資詐騙特徵，郭男才驚覺自己遭詐打消匯款念頭，及時保住390萬元積蓄。

