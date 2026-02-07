影/北市男街頭暴走民眾報案「持刀」 失控嗆警遭強制送醫

台北市一名男子昨日深夜酒後在馬路上遊蕩，影響往來車輛通行，有路過民眾疑似看到男子手上拿刀嚇得報案，警方到場後男子情緒激動不聽勸阻還嗆警，最後遭管束強制送醫。

男子酒醉在街頭失控咆哮。（圖／翻攝畫面）

北市中正一分局忠孝東路派出所6日23時34分接獲110通報，稱忠孝東路與林森南路口有人疑似持刀，警方於獲報後不敢大意，立即啟動應變機制，迅速派遣警力趕赴現場，並於聯繫報案人後，鎖定該名民眾行蹤。

員警隨即在林森南路、徐州路口攔查到該名林姓男子，經盤查確認其身上並未持有刀械，但林男身上散發濃濃酒味情緒激動，不聽警方勸阻仍在路上咆哮，甚至嗆警「有辦法讓我死」，行為已影響公共安全，警方基於維護秩序及保護當事人安全，依法將他壓制管束帶回派出所。

林男被帶回派出所後情緒持續激動，精神顯有異常，經救護人員聯繫醫生及醫療小組評估，已達強制送醫要件，故於今日凌晨0時55分許由警力陪同強制送往聯合松德院區治療。

警方呼籲，民眾飲酒後應適量節制，切勿因情緒失控影響公共安全，若發現可疑或危險情事，請即撥打110報案專線，警方將秉持零容忍態度，積極執法，全力守護市民安全。

