影/北市男趁物流司機送貨行竊 得手爽買手機、菸酒秒遭逮

台北市警方破獲一起竊盜案，一名男子日前凌晨在中正區趁物流司機送貨時，竊取其車上的包包，得手後盜刷3萬多元購買手機、洋酒與香菸等物品，最後遭警方循線逮獲送辦。

警方調閱監視器查出竊嫌行蹤。（圖／翻攝畫面）

北市中正二分局南海路派出所日前接獲一名物流司機報案，稱其於凌晨4時許，在一間連鎖超商送貨完畢後，發現隨身物品側背包不翼而飛且遍尋不著，因側背包中有其多張證件及金融卡，心急如焚，立即打110向警方報案。

警方獲報案後立即啟動「鷹眼小組」調閱送貨點及周邊監視器追查，鎖定一名騎乘單車男子設有重嫌，發現竊嫌靠近物流車左顧右盼確認司機不在車上後，旋即上車偷走側背包逃離現場。

竊嫌得手後盜刷爽買手機及菸酒。（圖／翻攝畫面）

警方追查發現嫌犯得手後，隨即至多家超商盜刷被害人金融卡，購買手機、洋酒、香菸、衣物等物，總價值約3萬餘元，警方掌握其行蹤於清晨7時到附近旅館查緝，當場逮捕黃姓男子到案並起獲相關證物，全案以違反竊盜、偽造文書等罪，移請台北地檢署偵辦，後續將持續擴大偵辦。

警方呼籲，年關將近民眾下車務必隨手上鎖，勿讓宵小有機可乘，意圖為自己或第三人不法之所有，竊取他人財物者，將觸犯刑法竊盜罪嫌，最高可處五年有期徒刑，切勿以身試法。

