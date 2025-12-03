影/北市男超商ATM前行為怪異 警出奇招讓他交出毒品

北市一名男子日前在信義區超商多次操作ATM非常可疑，店員發現異狀報警處理，男子被帶回派出所盤查後，員警研判男子吸毒讓其離開後尾隨觀察，果然查獲他吸食喪屍菸彈。

男子一度態度囂張拒絕警方盤查。（圖／翻攝畫面）

北市信義警分局五分埔派出所昨（2）日下午接獲轄區超商店員通報，稱一名男子於店內操作 ATM 多次失敗形跡可疑，員警趕赴現場後請該可疑男子返回派出所釐清相關金融提款卡資料。

過程中張姓男子（90年次）在派出所內態度消極不願配合，且其身體頻頻不正常抖動，員警認有蹊蹺研判張男疑有吸毒，索性確認其身上無他人提款卡排除盜領後，抄登詳細資料後任其自行離去，另一方面暗中尾隨。

男子被抓到吸毒後主動交出身上毒品。（圖／翻攝畫面）

張男離開派出所後如警方所料，隨即拿出電子菸開心的吞雲吐霧，警方懷疑菸彈含有依托咪酯成分「喪屍菸彈」立即上前查緝，張男自覺難逃法網態度隨即丕變轉為配合，主動交付身上的毒品咖啡包及搖頭丸，經初檢其持有毒品均呈陽性反應，當場將他逮捕，訊後依違反毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方查扣男子身上毒品及菸彈等證物。（圖／翻攝畫面）

警方呼籲，毒品嚴重危害身心健康，不論以何種形式混入電子菸、餅乾、飲品皆屬違法，切勿心存僥倖或因一時好奇而施用毒品，避免觸法害己，警方將持續加強查察全力打擊毒品犯罪，守護市民安全。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

