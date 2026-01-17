影/北市男酒駕女友頂包 結果酒測值也超標2人都送辦

台北市一名男子日前在大安區酒駕在建國高架發生擦撞，警方到場其女友頂包謊稱車子是她開的，未料酒測值也超標，還被警方抓到冒名頂替，2人最後均遭依法送辦。

男子酒駕酒測值超標。（圖／翻攝畫面）

警方調查，郭姓男子（43歲）與女友陳姓女子（44歲）於去年6月某日，前往信義區酒吧喝酒後一起開車離開，行經仁愛路欲轉入建國高架橋時，在閘道口與另一輛陳姓男子（30歲）駕駛的休旅車不慎發生擦撞。

對方出示行車記錄器影片證實男子酒駕。（圖／翻攝畫面）

轄區大安分局員警獲報到場，郭男向警方表示是女友陳女開的車，陳女也在場移置車輛，但對方駕駛陳男則稱發生車禍時是郭男開車並非陳女，還拿出行車紀錄器佐證，員警查看畫面後確認為郭男肇事。

由於陳女事發後有移置車輛，員警要求2人都須接受酒測，經檢驗郭男酒測值0.77毫克、陳女則高達0.80毫克，2人均依公共危險及頂替罪嫌移送台北地檢署偵辦，經法院審理後，兩案判處有期徒刑並宣告緩刑。

警方表示，酒駕屬高度公共危險行為，即使僅短距離移車、道路上未見人車，在飲酒後，駕駛動力交通工具而超過法定標準或有不能安全駕駛之情事，仍會構成犯罪；另「宿醉駕車」同樣具有風險，酒精代謝未完全即上路，反應力與判斷力仍會受影響，極易釀成事故，頂替他人犯罪不實陳述，無法逃避法律責任，反而面臨更嚴重刑責。

警方呼籲，民眾聚餐飲酒後務必選擇代駕、計程車或大眾運輸工具，切勿心存僥倖、以身試法。另將持續結合交安宣導與強勢執法，共同打造安全、安心的交通環境。

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

