影/北市男閃酒測警面前灌啤酒 罰18萬提行政訴訟遭駁回

台北市一名男子日前騎機車外出，因違規遭警方攔下並聞到酒味，竟在警方酒測前猛灌啤酒，辯稱先前並無喝酒企圖規避查緝，警方仍開出18萬罰單，男子提行政訴訟遭法院駁回。

男子遭員警攔下灌啤酒企圖規避酒測。（圖／翻攝畫面）

警方調查，錢姓男子3月12日21時許騎機車行經信義區松山路時，因未扣安全帽帶遭轄區員警攔停，查證身分過程發現錢男不僅無照駕駛，機車前置物箱放置啤酒，且渾身散發酒容酒氣，懷疑他有酒後駕車情事，遂依法要求配合實施酒測。

未料錢男在等候酒測過程中，不顧警方阻止拿啤酒猛喝，還辯稱自己被攔下前並無喝酒，警方因其違規事實明確，當場宣讀法條並告知權利，開出18萬元拒測罰單，另安全帽未扣及紅燈左轉也一併開單舉發，並當場移置保管車輛。

事後錢男不服警方開罰向法院提起行政訴訟，並主張警方攔查前未喝酒，員警亦未曾要求酒測，因等待警方查身分時間過久，才拿起下班時剛買的一瓶啤酒飲用，員警見狀認為他騎車前已飲酒，叫來另名員警帶來酒測器並要求酒測，錢男認為不公平因此才拒測，且錢男為單親父親無法負擔罰鍰聲請撤銷處分。

案經台北高等行政法院審理，法官根據雙方說法並檢視員警秘錄器，認為舉發員警攔停行為基於客觀合理判斷並非隨機攔停，且錢男於員警告知會實施酒測後，仍拿放在機車置物箱的啤酒飲用，違規事實明確，員警依法開罰於法核無違誤，最後認定錢男要求為無理由，全案駁回維持原處分。

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

