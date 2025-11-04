影/北市翁遇「活人棺改運」詐騙噴百萬 警活逮取款車手

台北市一名老翁日前遇上靈骨塔詐騙，遭騙走上百萬元驚覺遭詐向警方報案，詐團食髓知味持續以其他話術行騙，便與警方合作釣出車手面交，當場逮人移送法辦。

埋伏警力當場逮捕詐騙車手。（圖／翻攝畫面）

警方調查，北市一名七旬王姓老翁去年在家中接獲一通自稱「生基位業務買賣」陌生電話，對方聲稱可居間仲介老翁持有生基位，面交數次遭騙走上百萬元後，對方即不讀不回才驚覺受騙向大安分局和平東路派出所報案。

未料詐團利用其弱點誆稱可彌補其過去損失，還宣稱將活著人的毛髮、指甲等物品放入骨灰罈可藉此改運，想藉此換取被害人信任再度進行詐騙，王翁這次不再上當隨即與警方聯繫，並與警方合作假意配合面交取款，雙方相約在大安區羅斯福路上某超商見面交易，警方同時派出警力埋伏，果然順利逮捕車手劉姓男子訊後移送地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾可熟記防詐騙三步驟「1聽2掛3查證」，若有陌生來電及訊息切勿輕信，如有疑慮請務必撥打165、110報案或至鄰近派出所進行查證，除了可增加防詐意識，更應隨時關心周遭親朋好友，「當局者迷，旁觀者清」，杜絕詐騙人人有責。

