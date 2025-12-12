影/北市翁遭詐臨櫃堅持匯款 警苦勸保40萬老本

台北市一名樓老翁日前遇上詐騙，跑到郵局欲臨櫃匯款40萬元，佯稱是房屋修繕款項，行員察覺有異通報警方到場，經員警查證確定是詐團典型行騙手法，極力勸阻後才打消念頭。

老翁遇上詐騙臨櫃匯款遭警方阻止。（圖／翻攝畫面）

萬華分局青年路派出所日前接獲報案，一名游姓男子（81歲）臨櫃欲匯款新臺幣40萬元作為房屋裝修之款項，經行員關懷提問後懷疑游男可能遭詐，隨即通知警方到場，員警到場詢問相關裝修廠商的聯絡窗口時，游男情緒開始稍有不耐且言詞反覆。

員警研判游男有遭詐風險，進一步詢問是否有廠商之對話內容與家屬聯繫方式，不料游男拒絕警方閱覽雙方的對話紀錄，更不願讓家屬得知有提領鉅款之情事，經員警不斷向游男舉例詐騙集團對民眾的可能說法後，游男始察覺有異而決定取消匯款，並頻頻感謝警方關心，保住40萬元積蓄。

警方呼籲，使用ATM、網路銀行或臨櫃匯款皆需提高警覺，如遇可疑訊息，需謹記反詐騙3步驟「一聽、二掛、三查證」即時撥打165專線求證，或下載「警政服務APP」，隨時更新防詐資訊，守護自身財產安全，以免落入詐騙集團圈套。

