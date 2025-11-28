影/北市翁駕車衝分隔島撞斷路燈 對向3車遭波及
台北市今（28）日發生一起嚴重車禍，下午2時許一名方姓男子（74歲）駕車沿大度路三段往淡水方向時，車輛突然失控自撞分隔島後撞斷燈桿，燈桿倒下壓至對向正在停等的3輛自小客車，3輛自小客車無辜遭波及駕駛均未受傷，方男身體疼痛意識清楚，送醫檢查後並無大礙，肇事車輛經警方協助已拖吊移置完畢，駕駛車駕籍均正常、酒測值為0，肇事原因仍待調查釐清。
北投分局呼籲，用路人行駛於道路上時，應減速慢行並注意車前狀況，以維護交通安全。
