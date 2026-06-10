影》北市聯醫中興院區旁現天坑！人行道塌陷、變電箱倒塌

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台北市大同區鄭州路市立聯合醫院中興院區旁人行道10日傳出塌陷，變電箱跌入坑洞，北市府也派員前往調查瓦斯、自來水管是否破裂，同時確認地層下陷可能性。（台北市議員陳怡君提供／孫敬台北傳真）

台北市大同區鄭州路市立聯合醫院中興院區旁人行道10日傳出塌陷，坑洞導致鄰近變電箱位移倒塌，副市長張溫德指出，不排除與近日大雨有關，已請台電移置變電箱並確認管線受損情形。議員陳怡君表示，因該坑洞緊鄰市民大道高架橋，北市新工處已通知拖地雷達業者確認掏空範圍，經確認高架橋地基安全，鑽孔測試後確認無瓦斯外洩、自來水管漏水疑慮。

聯醫中興院區旁人行道今傳出塌陷，張溫德指出，坑洞約5米乘以5米乘以2米大小，不排除與近日大雨有關，已請台電移置變電箱並確認管線受損情形，因可能涉及區域號誌相關供電，台電尚在評估如何適當的斷電處理，另該地因權屬為交通部鐵道局，已通知鐵道局跟台鐵。

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由於該坑洞鄰近北市公辦都更基地，張溫德強調，所有管線單位包含衛工、自來水、電信、水利各單位也都有搶修人員到場，目前坑洞沒有繼續擴大的跡象，待釐清坑洞狀況後會立即安排檢修，而該基地尚在文資探勘，還沒開始施工，基地內小規模挖掘屬文資保存必要，請民眾放心。

陳怡君則指出，新工處已通知拖地雷達業者確認掏空範圍，經確認高架橋地基安全，鑽孔測試後確認無瓦斯外洩、自來水管漏水疑慮，張溫德也親自指揮並成立前進指揮所。

陳怡君建議，市府應採取科技手段，包含透地雷達巡檢，對天坑周邊道路進行掃描；天坑周邊道路與建築物設置「傾斜儀」與「沉陷觀測點」，一旦發現數據有異常位移，立刻預警；密切監控周邊的地下水位變化，以防水位異常暴跌沖刷地下土壤，造成地層下陷。

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