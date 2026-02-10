影／北市警察局加強重要節日安全維護工作起跑 市長蔣萬安宣示維護治安決心

▲北市警察局加強重要節日安全維護工作起跑，市長蔣萬安宣示維護治安決心。（圖／記者宋天來翻攝）

【互傳媒／記者 宋天來／ 台北市 報導】「115年加強重要節日安全維護工作」於2月9日22時起至23日24時止為期15日，臺北市政府2月9日深夜結合警察、衛生、消防、環保局、建管處、商業處等跨局處力量，擴大辦理聯合稽查，市長蔣萬安也專程到警察局大安分局聽取工作簡報，要求確實做到人民安全，社會安定，大家安心。

市長致詞時表示，提出三點提醒，第一、不要鬆懈，堅守崗位並提高警覺，第二、料敵從寬，禦敵從嚴，要嚴謹面對每個突發狀況，第三、不要三不管，寧可撈過界，務必強化與其他單位的橫向聯繫，甚至和中央的垂直聯繫。希望同仁注意自身安全，嚴正執法，絕不寬貸，只要依法執行公權力，市長全力相挺。對於任何犯罪行為，絕不護短，絕不手軟，感謝市府所有的同仁，也祝福各位一切順心，新的一年一切順利，祝福大家，謝謝。

「治安平穩、交通順暢、民眾安心」向來是市府重點工作，也是「加強重要節日安全維護工作」3大主軸，大安分局於重要節日期間，為防制重大案件發生，同步執行靖城專案，強力檢肅掃蕩不法犯罪行為，針對人潮聚集、交通樞紐、捷運站、地下街及財物匯集處所，提升巡檢密度與警力部署，提高見警率，遇案即時啟動預防應變機制，並防制酒後駕車，確保交通順暢，落實執行各項工作，以有效淨化治安，讓民眾能安心過好年。（圖：記者宋天來翻攝）