影/北市警摩鐵埋伏逮詐騙車手 一箭雙鵰抓通緝犯

台北市警方日前受理一起假檢警詐騙案，循線鎖定車手身分前往桃園某間摩鐵埋伏，嫌犯一現身即遭員警逮捕，同行友人涉詐騙案遭通緝身分也被查出，2人一起被抓移送法辦。

警方逮捕詐騙車手意外查獲另名通緝犯。（圖／翻攝畫面）

北市信義分局警方7月間受理民眾報案，稱接獲詐騙集團來電，對方謊稱因個資外洩需由「檢警」監管帳戶，要求交付金融卡，被害人起初不疑有他交出5張提款卡後遭提領22筆損失65萬元，家人察覺異狀急忙報警，警方隨即成立專案小組展開追查。

經員警調閱監視器比對鎖定涉案詐騙車手劉姓男子（20歲）身分與落腳處，並向法院申請拘搜票獲准後，日前前往桃園市平鎮區一間汽車旅館埋伏，等劉男與友人外出購物時上前逮人，盤查過程中發現同行友人徐姓男子（20歲）竟是桃園地檢發布的詐欺通緝犯，當場將2人一併逮捕歸案訊後移送地檢署偵辦。

警方表示將持續加強打擊詐欺犯罪，呼籲民眾切勿輕信電話或網路上自稱檢警的話術，如有疑慮應立即撥打165或110查證，以守護自身財產安全。

