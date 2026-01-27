影/北市警攔檢車輛駕駛臉紅紅 雙方爆衝突

台北市警方昨日深夜在萬華區執行攔檢勤務時，發現駕駛臉紅且車上有鎮暴槍與棍棒，盤查過程中與一輛車上駕駛與乘客爆發衝突，場面一度緊張，最後完成查驗身分後才放行。

北市保大警方攔檢車輛。（圖／翻攝畫面）

北市保安大隊員警於26日深夜10時許，在萬華區環河南路、和平西路口執行路檢勤務，一輛黑車自小客車行經路檢點時，員警見駕駛臉色泛紅疑有喝酒，遂請其至盤查處進一步接受檢查。

警方發現車上有一把辣椒槍要求查看。（圖／翻攝畫面）

警方請駕駛及乘客出示證件，其中副駕駛座乘客因未攜帶證件，且警方現場目視發現駕駛車門邊有辣椒槍，車地板上並放有棍棒等物品，為釐清民眾身分及攜帶上述物品目的，請2人配合下車說明，但2男質疑警方盤查合法性，表示有權利毋須配合警方盤查，雙方因此爆發爭執場面一度火爆。

現場員警向2人說明依據警察職權行使法第7條規定，依職權為查證人民身分，得攔停人、車等交通工具，並得詢問姓名及令出示身分證明文件等，另依社會秩序維護法第63條規定，警方可查證車上有無危害安全物品，最後乘客透過家人傳送身分證照片確認身分，警方查證無誤後予以放行離開。

警方提醒，員警依法執行勤務攔查人車，可能會耽誤到民眾的時間，致民眾不滿，警方完全能夠理解，但駕駛人依法有配合查證身分之義務。時值農曆春節將近，警方將持續加強取締毒駕、酒駕及各類重大交通違規，共同維護本市治安及用路人的交通安全。

