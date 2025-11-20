影/北市警阻詐7旬婦竟嚇到大哭 警安慰：不是來抓妳

詐騙在台灣已經成為全民公敵！台北市一名婦人日前前往銀行要匯款116萬元，櫃台行員立即驚覺婦人可能遇上詐騙集團，馬上打電話通知警方前來處理，婦人一度態度堅決，執意要匯款，員警好言相勸讓婦人接受真相，婦人竟然當場大哭，以為自己做錯事，員警要來抓她。

雖然員警成功阻止楊姓婦人匯款被騙，但是婦人卻當場大哭，以為自己要被警方帶走。（圖／警方提供）

台北市信義分局日前接獲銀行通報，行員表示一名79歲楊姓婦人，聲稱要解約百萬元定存，但是行員詢問資金用途時，楊姓婦人先後以購屋、投資靈骨塔及支付丈夫醫療費等不同理由搪塞，說詞反覆、神情緊張。行員察覺不對勁，擔心婦人成為詐騙集團待宰肥羊，立刻打電話通報警方。

廣告 廣告

信義分局吳興街派出所副所長黃建生與警員葉偉成到場後，耐心詢問楊婦並試圖查證，但一開始楊姓婦人十分抗拒而且情緒激動，也拒絕提供家屬聯絡方式給警方。經過警方鍥而不捨追問，成功聯繫楊婦孫女，確認楊婦並無購屋或醫療需求，警方研判楊婦遭詐騙集團以投資為名誘騙。

信義分局吳興街派出所副所長黃建生與警員葉偉成兩人，成功阻止楊姓婦人匯款給詐騙集團，守住116萬元積蓄。（圖／警方提供）

雖然經過家屬、警方與銀行共同好言勸說，婦人最終打消匯款念頭，但是楊姓婦人卻在銀行內情緒激動，當場大哭，以為驚動警方到場，會被逮捕帶到警局，員警才立刻解釋，是希望幫助她不要受騙，不是要來逮捕楊姓婦人，總算是成功阻詐116萬元。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

延伸閱讀

雄女被改造「壞女孩」校方怒提告 律師喊：告錯法條了

影/高雄男蛇行、逆向撞警車還肇逃 被逮激動道歉仍要罰

檢調追查太子集團「在台小金庫」金流匯兌關鍵要角曝光！