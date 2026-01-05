影/北市賓士停路邊遭屎攻 警：難構成毀損但可求償清洗費

台北市一輛賓士車於昨（4）日凌晨時分遭不明人士潑灑疑似糞便等穢物，警方表示清洗後若能恢復原狀，恐難以構成毀損罪。中山分局已主動調閱周邊監視器，積極追查可疑人士，以維護地區治安。

台北市一輛賓士車於昨（4）日凌晨時分遭不明人士潑灑疑似糞便等穢物。（圖／警方提供）

中山分局民權一派出所於1月4日凌晨3時50分接獲報案，一名29歲丁姓男子停放在中山區中原街的賓士車，遭人潑灑疑似糞便等惡臭穢物。接獲通報後，警方立即派員趕赴現場進行查處，並向車主說明相關法律權益及後續處理方式。

警方調閱現場周邊監視器進行蒐證，希望釐清潑糞行為人的身分及犯案動機。中山警方指出，此類案件的關鍵在於車輛遭潑灑穢物後是否造成零組件毀損至不堪使用、無法恢復的情況。若只是外觀髒污，經清洗後能恢復原狀，則不容易構成刑法毀損罪嫌。

廣告 廣告

警方接獲報案後到場了解情況。（圖／警方提供）

中山分局表示，如果清洗就可恢復車子外觀，通常不大容易構成刑法毀損罪嫌，但車主仍可對潑穢物行為人求償洗車費用等相關損失。（圖／警方提供）

「如果清洗就可恢復車子外觀，通常不大容易構成刑法毀損罪嫌。」中山分局表示，雖然難以提告毀損，但車主仍可對潑穢物行為人求償洗車費用等相關損失。

目前丁姓車主尚未正式至派出所提出告訴，但警方表示將主動調閱周邊監視器畫面，釐清可疑人員及事發經過，以維護民眾權益與地區治安穩定。警方也呼籲，若民眾發現可疑人士或掌握相關線索，可立即向警方提供資訊，協助案件調查。

延伸閱讀

北宜公路騎士疑逆向對撞轎車 機車破碎解體人命危

慟！東華男大生偕5同學出遊「墜中橫10米深谷」身亡

影/屏東凌晨BMW路中大倒車兩撞民宅 3人棄車落跑