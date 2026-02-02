影/北市辣手女店長不爽飲料店遭留負評「撂人當街追打」

台北市松山區昨晚驚傳暴力事件。一名男子遭4名男女當街追打，幾乎全身都是傷，警方趕來制止，一問之下得知衝突起因是被打的男子對一名女子開的飲料店留下網路負評，該女火大找來3人圍毆他。

曾女撂人當街追打痛毆黃男。（圖／警方提供）

據松山分局指出，事發地點在寶清街一帶，昨天晚間10點40分左右松山派出所接獲民眾報案，指稱在該處有人發生爭執，當下立即派員趕赴現場，抵達時雖未見雙方繼續衝突，但現場仍有多人聚集。

曾女撂人當街追打痛毆黃男。（圖／警方提供）

經警方盤查後將所有涉案人員通通帶回偵訊，一番了解之下得知，事發起因是遭打的黃姓男子，先前曾在曾姓女子開設的飲料店消費後，於網路平台留下負面評價，曾女不滿遂主動邀黃男見面「協商」，豈料卻是直接找來3名友人，含她自己在內共2男2女，一看到黃男現身馬上衝過去圍毆。

曾女撂人當街追打痛毆黃男。（圖／警方提供）

黃男因此被當街追打，臉、頭跟背部均有明顯挫傷，警方偵訊後，認定曾女等4人涉嫌違反《刑法》妨害秩序聚眾鬥毆罪、傷害罪、妨害自由罪及妨害名譽罪等，將4人全部移送台北地檢署偵辦。

曾女撂人當街追打痛毆黃男。（圖／警方提供）

警方呼籲民眾，若對商家服務有意見應循正當管道反映或尋求消費爭議調解，切勿以暴力方式解決糾紛否則將面臨刑事責任。

警方趕來。（圖／警方提供）

警方將一干人等全帶回偵訊。（圖／警方提供）

