影/北市運將拒載喊「關門小力點」！慘遭兄弟拖下車痛毆

台北市東區昨晚發生一起街頭暴力事件，一名計程車司機因婉拒載客並提醒乘客輕關車門，竟遭兩名男子拖下車當街毆打。警方獲報後將施暴的戴姓兄弟逮捕，全案依傷害及公然侮辱罪嫌移送偵辦。

計程車司機提醒「關門小力一點」遭痛毆。（圖／翻攝畫面）

大安分局調查，49歲陳姓計程車司機昨晚在忠孝東路四段遭36歲及31歲的戴姓兄弟攔車。由於陳男已接獲其他乘客的預約叫車服務，因此向兩人揮手表示無法載客。當戴姓兄弟被司機提醒一句「關門小力一點啦」，瞬間激怒兩人。戴姓兄弟隨即走向駕駛座旁，將陳男強行拉下車並在街頭施暴，行徑相當囂張。

兄弟檔將司機拖下車痛扁。（圖／翻攝畫面）

陳姓司機遭毆打後，頭部及頸部均受有挫傷。警方接獲報案後迅速趕抵現場，依準現行犯將戴姓兄弟兩人逮捕。大安分局呼籲，民眾遇到糾紛時應保持冷靜、理性溝通，切勿以暴力方式解決爭端。警方將持續依法執行勤務，維護社會秩序與治安。

施暴兄弟檔當場被逮捕。（圖／翻攝畫面）

