影/北市選戰綠打「安全牌」鄭麗君？郭正亮揭時間點：反正必輸

2026年台北市長選戰，外界關注民進黨會派誰出馬，行政院副院長鄭麗君呼聲極高，引發討論。前立委郭正亮認為，民進黨應該會勸進鄭麗君，但民進黨也不會著急宣布人選，應該是等到過年後才會宣布。

鄭麗君。（圖／中天新聞）

郭正亮今天（26日）在中天節目《大新聞大爆卦》表示，民進黨內部大概已有共識，不會是綠委王世堅，也不會勉強綠委吳思瑤，應該就是勸進鄭麗君，「我認為鄭麗君的宣布應該是過完年了」，民進黨會在過年前宣布進口關稅的部分。

郭正亮指出，柯文哲2014年參選台北市長時，也是拖到快5月才宣布，「所以民進黨不急，反正必輸，什麼時候宣布都一樣，反正結果都是輸了，8月宣布也可以，只要能登記就可以了。」若行政院長卓榮泰參選，鄭麗君代理行政院長就要接受總質詢，「我不認為鄭麗君準備好了，總質詢沒那麼容易」，賴清德會保護他的人，比較順的安排還是讓鄭麗君參選。

郭正亮。（圖／中天新聞）

至於鄭麗君參選對台北市長蔣萬安的影響，郭正亮說，「沒有影響，鄭麗君的競選能力相當弱。我見過這麼多人一看就知道這個人有沒有選舉能力了。」蔣萬安很強，而且越來越強，有進軍中央的架勢，民進黨也會緊張。但民進黨不會認為在台北市長選舉有贏面，事實上他們也認為台北和桃園都已經抵定了，現在純粹只是為了一個黨政黨的面子。

蔣萬安。（圖／中天新聞）

郭正亮指出，市議員會希望母雞越強越好，就他所知，民進黨的台北市議員認為鄭麗君是安全牌。鄭麗君除了之前的「藏電」爭議，擔任文化部長後犯的錯很少，且行事也很低調。

