影/北市酒店經紀嗆警還動手 秒遭壓制送辦開罰

台北市一名男子今（10）日凌晨在民生東路酒後欲駕車，警方察覺形跡可疑上前盤查，未料男子竟嗆聲辱罵員警還出手搶密錄器，當場遭壓制逮捕帶回偵訊依法送辦。

男子情緒失控不斷咆哮辱罵員警。（圖／翻攝畫面）

警方調查，嫌犯顧姓男子（25歲）為酒店經紀，今凌晨3時許酒後與一名女子前往中山區民生東路一段，欲將違停在路邊的車開走，巡邏員警路過見他滿臉通紅欲上車遂上前攔查，未料顧男竟情緒失控朝員警叫囂怒嗆「你就開啊！」還不斷飆罵髒話，最後甚至出手拉扯員警胸前的密錄器。

男子失控出手拉員警胸前密錄器。（圖／翻攝畫面）

警員見顧男已泥醉無法自制，不願出示身分證件欲強行離開，辱罵執勤員警並有供脫序行為，為維護安全依法將他壓制進行管束帶回派出所，警方檢視現場影像訊後依違反社會秩序維護法第85條妨害公務，移請台北地院簡易庭裁定，車輛違停部分也依規定開單告發。

男子遭警方當場壓制逮捕。（圖／翻攝畫面）

警方呼籲，民眾面對警方依法執行勤務時，應保持理性配合，切勿以暴力、言語挑戰公權力，警方對於各項暴力行為，定將依法嚴辦，捍衛執法尊嚴。

