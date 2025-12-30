影/北市醉男亂砸民宅 警到場見他喝到斷片倒地下室大睡

台北市有民眾報案指稱，自家住宅一樓後門及陽台遭不明人士破壞，員警受理後立即調閱監視器畫面，並前往事發現場勘查，未料竟在附近公寓地下室發現一名渾身酒氣，醉倒在地上呼呼大睡的男子，一查發現他就是破壞民宅的凶手，直接原地破案，把人帶回派出所移送法辦。

林姓男子上月與友人聚餐飲酒後，隨意破壞民宅，最後竟醉倒附近公寓呼呼大睡，對犯案過程完全「斷片」。（圖／警方提供）

根據警方調查，家住基隆的47歲林男，11月26日與友人相約在台北車站附近餐敘飲酒後，繼續獨自步行在台北車站商圈一帶亂逛。結果林男沿途一路砸毀、丟棄攤商物品，經過一處民宅前，又持洗衣板砸門，亂砸被害人放置於後門的物品，還往後門猛砸，造成木製大門及多樣物品毀損，最後逃跑離去。

警方獲報後，立即調閱監視器展開調查，警方前往現場後，在附近一處公寓地下室雜物堆中找到喝到斷片、醉倒在地的林男。不過林男嚴重宿醉，面對員警詢問前晚喝了多少酒、為何破壞他人物品等，全都沒有印象。

此外警方也發現，林男有毒品、槍砲、竊盜、侵占等前科，此次又酒醉破壞他人物品，經過比對後確認林男涉案，詢後依毀損罪嫌，將其函送台北地檢署偵辦。

