影/北市醉男「折壞警車天線」還攻擊2警 一查竟是毒品犯

台北市 / 綜合報導 台鐵日前推出警語廣告，內容提醒旅客遵守公共秩序，以及違規違法行為對應的法條，設計風格致敬日本動畫神作「新世紀福音戰士」，引起不少動畫迷的共鳴。但也有人發文批評，這樣其實看不太懂，有點凌亂、不夠有辨識性，貼文也吸引台鐵小編來留言「有吸引到您的注意太好了，感謝大家的回饋，會繼續努力，透過各種方式，營造更良好的乘車空間」。 原始連結

華視影音 ・ 12 小時前