影/北市醉男「折壞警車天線」還攻擊2警 一查竟是毒品犯
北市敦化南路派出所員警於11月22日凌晨12時許，在忠孝東路四段執行擴大臨檢勤務時，發生一起妨害公務及傷害現行犯案件。一名50歲楊姓男子酒後情緒失控，不僅毀損警用巡邏車設備，更揮拳攻擊執勤警員，造成2名警員受傷。
當時交通分隊陳姓警員正進行車輛戒護任務，將巡邏車停放於路邊，怎料50歲楊姓嫌疑人因飲酒泥醉且情緒激動，竟將該巡邏車的無線電天線折凹。陳員見狀立即上前制止，未料楊嫌不但不配合，反而揮拳攻擊陳員，導致陳員臉部擦挫傷。
警方隨即將楊嫌帶返派出所偵辦。經查，楊嫌有傷害、毒品等前科紀錄。全案經詢問後，依妨害公務罪、傷害罪及毀損罪嫌，移請台北地方檢察署偵辦。大安分局敦化南路派出所所長呂政隆表示，警方執行公務時若遭遇妨害或攻擊行為，將依法嚴辦，以維護執法人員安全及公權力。
《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》
