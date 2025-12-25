影/北市頂加火警黃昏戀成焦屍 翁死前預付租、交代兒3事

台北市中山區平安夜（24日）晚間發生一起致命火警，消防人員在6樓頂加套房內發現一對男女焦屍倒臥在床上。死者為69歲曾姓男子及其57歲莫姓女友，警方調查發現多項可疑跡象，曾男生前突然交代兒子3件事，還多給房東2個月的房租，是否為自焚殉情引起火災警消還在調查。

火災現場。 （圖／中天新聞）

警方聯繫上曾男兒子後，發現曾男在火災當天下午1時許曾特地打電話要兒子「回來看我們」。兒子抵達後，曾男將所有貴重財產，包括首飾、金飾及3萬元現金全部交給兒子，並囑咐他「帶女友出遠門旅遊吧！」

火災現場。 （圖／中天新聞）

房東也向警方表示，曾男當天突然多繳了2個月的「預付」房租。據了解，曾男因青光眼導致視力不佳，日常生活由莫女照料，兩人同住在月租1.8萬元的頂加套房，生活主要仰賴政府補助。

警方從多項事證研判，曾男與莫姓女友可能是自焚殉情，但目前仍在釐清火災確切原因。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

