影/北市「愛情詐騙」黑吃黑搶700萬逮6人 57歲女失金復得

錢全數追回！台北市大同區近日發生的7百萬黑吃黑劫案，6名詐團成員集體造反，把57歲女受害人因愛情詐騙後，乖乖面交的鉅款通通搶走，目前人都被逮，錢在一處半山腰的農舍被找到。

7百萬鉅款在一處半山腰的農舍被找到。 （圖／中天新聞）

回顧整起案件，受害的女子幾個月前陷入愛情詐騙陷阱，被「男友」哄騙投資虛擬貨幣，還介紹「理財專員」給她認識，女子乖乖先在1月被騙了1百多萬的「投資款」，而在本月3日下午2點左右，雙方約好在大同區建成圓環旁邊巷子裡，面交7百萬。

陳姓藏鏡人被抓到。 （圖／中天新聞）

只是詐團上游沒想到旗下的成員竟然集體背叛，以48歲陳姓男子在幕後指揮5名嫌犯，當31歲張姓車手要跟女子拿錢時，突然衝出把錢搶走，張男「氣急敗壞」上前追逐，最後還裝成被害人報案。

方嫌被抓。（圖／警方提供）

只是警方一到，馬上識破張男也是共犯，行搶的是現年28歲陳男，他脫身後跑到延平北路上，搭上一位17歲少年開來接應的賓士車逃走，33歲的方姓男子則負責在現場遠處「監控」，最後錢交給25歲的李男，藏在八里半山腰的農舍裡，不過警方動作也快，6人2天內全數落網，錢也一毛不少被找回。

張嫌被抓到。 （圖／警方提供）

而6人落網的地點也很多元，其中有人因案前往士林地檢署出庭，被警方守株待兔抓到，33歲方男則是跟陌生人打架，被八里分駐所員警逮捕，現場還發現針頭跟毒品，最後被依毒品相關罪嫌移送。

陳姓搶嫌被抓。 （圖／警方提供）

