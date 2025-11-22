影/北市「警界蔣萬安」展現國手霸氣！制伏襲警醉男

台北市一名50歲楊姓男子酒後在忠孝東路辱罵警車，還折彎無線電天線並攻擊警員。警方迅速壓制將其逮捕，依妨害公務罪送辦。

台北市一名50歲楊姓男子酒後在忠孝東路辱罵警車，還折彎無線電天線並攻擊警員。（圖／翻攝畫面）

據了解，50歲的楊姓男子於11月22日凌晨酒後行經台北市忠孝東路四段時，因醉酒行為對著停放的警車咆哮，甚至伸手折彎無線電天線。當在場的警員試圖制止其行為時，楊男卻揮拳攻擊，導致一名陳姓警員受傷，眼窩及手指均有撕裂傷，眼鏡也被打壞。

陳姓警員受傷，眼窩及手指均有撕裂傷，眼鏡也被打壞。（圖／翻攝畫面）

擁有「警界蔣萬安」稱號的30歲張姓警員為跆拳道國手出身，案發當時發揮跆拳道專長，且擁有跆拳3段的好身手，曾入選國家亞運培訓隊，並在2022年代表台灣參加世界警消運動會，在跆拳及空手道項目勇奪1金1銀2銅。隨後，迅速將楊男壓制在地並逮捕，顯示其卓越的武術能力，楊男被帶回派出所後，警方依妨害公務、傷害及毀損等罪嫌將其移送法辦。

「警界蔣萬安」稱號的張姓警員（右）發揮其跆拳道專長，迅速將楊男壓制在地並逮捕。（圖／翻攝畫面）

