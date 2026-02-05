影/北市2男丟垃圾爆衝突當街互毆 互控傷害全送辦

台北市昨（4）日發生一起鬥毆案，2名男子因丟垃圾問題起糾紛在路邊互毆大打出手，警方獲報到場先將受傷男子送醫，事後2人互提傷害告訴，警方依法受理函送法辦。

2名男子因倒垃圾起衝突當街互毆。（圖／翻攝畫面）

北市中山分局長安東路派出所昨（4）日下午4時許接獲報案，稱轄內龍江路發生打架糾紛，隨即派遣線上警力趕赴現場，警方到場時2名男子已無打架情事，經查2人竟為了丟垃圾問題爆發衝突。

警方調查，住在附近的陳姓男子（55歲）常於下午就將垃圾放在龍江路路邊，但因環保局垃圾車固定晚間7點多才會來收，「提早」放垃圾行為讓一旁小吃店店長莊姓男子（66歲）不滿，認為在店門口放垃圾會影響店家做生意。

案發前陳男再度拿垃圾到店門口旁放置，莊男見狀上前詢問提早放置原因，2人因此發生口角吵了起來，進而演變為肢體衝突當街互毆，事後雙方堅持互提傷害告訴，全案詢後依傷害罪函請台北地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾遇有糾紛應保持冷靜、理性溝通，切勿以暴力方式解決問題，以免觸法受罰。

