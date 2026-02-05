影/北市68歲看護閃婚身家8億102歲人瑞 10子女醫院搶人

台北市中山區某醫院的大門口近日發生搶人事件，有位高齡102歲的王姓老翁娶了自己的68歲女看護，家屬懷疑對方覬覦老人家高達8億的財產，本月3日趁她推老翁回診時把人強行帶走，全程影片曝光。

搶人畫面驚人曝光，家屬推走王老先生時賴姓看護（左紅圈處）在旁追趕。 （圖／中天新聞）

據了解，這位老翁姓王，他的家屬表示，上個月突然得知父親娶了該位賴姓女看護，但他們通通不知道，試圖返家探視爸爸卻被拒絕進入，甚至無法取得聯繫，他們覺得事有蹊蹺，認為賴女是覬覦父親的財產。

賴姓女看護疑似在過程中受傷。 （圖／中天新聞）

而王姓老翁的財產也的確令人咋舌，他年輕時是土地代書，還相當會理財，名下不動產總值高達近8億元，家屬也查出父親開始被這位賴姓看護照顧以後，陸續將財產轉給她跟她的子女，還有不少份高額保單，總額高達2億。

家屬推著王老先生一路衝向醫院後門。 （圖／中天新聞）

本月3日下午3點，賴姓看護推著坐輪椅的王姓老翁去回診時，他的兒孫輩已經等待多時，趁看完診要離開時，迅速上前把賴女推開，她當場嚇得大喊：「警察救人」，院方也幫忙報案。警察獲報趕來了解，家屬現場連忙表明身分，並向警方說明「動手」的原因。

家屬推著王老先生一路衝向醫院後門，駐衛警在旁表情尷尬。 （圖／中天新聞）

最後雙方被帶回派出所偵訊，家屬質疑王姓老翁被限制行動自由跟對外聯絡，當場對賴姓看護提告；賴女也對王姓老翁的家屬提告傷害，並聲請保護令。至於幫老翁跟賴姓看護辦理結婚登記的戶政事務所承辦人表示，當時看王男在臨櫃辦理時能夠正常應答，因此依規定受理登記結婚事宜。

最後有８億的王老先生被載上子女叫來的車。 （圖／中天新聞）

有８億的王老先生被載上子女叫來的車時表情木然。 （圖／中天新聞）

