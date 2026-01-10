影/北市BMW重機失控撞值勤救護車 騎士慘摔瞬間曝

台北市今（10）日發生一起車禍，上午一部大型重機車在大安區某路口，先擦撞前方減速禮讓救護車的機車，再失控撞上值勤救護車，所幸僅2名騎士輕傷及車損。

BMW重機失控撞上救護車。（圖／翻攝畫面）

警方初步調查，上午近10時一輛民間救護車欲前往臨沂街載運患者途中，車輛行經大安區羅斯福路5段與基隆路4段口時，一名江姓男子（44歲）騎乘BMW大型重機在路口煞車不及，先擦撞前方同向暫停禮讓救護車的普重機騎士林男（41歲）左手肘後，車輛失控再往前撞上救護車。

救護車右側遭撞毀損。（圖／翻攝畫面）

騎士林男倒地右肩疼痛受傷，普重機騎士丁姓男子（38歲）左手擦傷，所幸傷勢均輕微未送醫，救護車車上人員均無受傷，轄區大安分局獲報到場依車禍事故流程處置，3名駕駛酒測值均為0，詳細肇事原因與肇責待調查釐清。

肇事的BMW重機。（圖／翻攝畫面）

警方呼籲，民眾上路時應隨時注意周遭路況，建立防禦駕駛觀念；另遇有工程車、救護車等特殊車輛應優先禮讓通行。

