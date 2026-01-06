影／北投國小前闖紅燈暴衝！休旅車險撞飛過馬路學童 目擊者怒：已檢舉

記者林盈君／台北報導

昨（5日）中午，一台黑色休旅車行經北投國小前，當時校門口前的號誌為紅燈，一群小朋友正準備過馬路，未料黑色休旅車卻直接暴衝，差點撞上過馬路的孩子，這驚險一幕，都被後方的民眾目擊，民眾將行車紀錄器PO網，痛批該駕駛「不看紅綠燈直直衝，差點撞到小朋友」表示已針對該車進行檢舉，而這驚悚畫面也曝光。

休旅車行經北投國小前，險些撞到過馬路的學童。（圖／翻攝Threads@haodai_0723）

從畫面中可以看到，該休旅車行經北投國小前，卻不顧直行車方向的號誌為紅燈（校門口橫方向為綠燈），竟未煞車就直接衝過去，當時校門口一群年幼的學童，看到綠燈就放心的要過馬路，卻險些被休旅車撞上，該休旅車一個急速轉彎閃過學童，就直接離去，讓在場的民眾都看傻眼，氣得將過PO網。

廣告 廣告

休旅車行經北投國小前，險些撞到過馬路的學童。（圖／翻攝Threads@haodai_0723）

更多三立新聞網報導

為搶停車位爆衝突！2男互嗆瞬間引燃怒火 當街開打、瘋狂撕扯畫面曝

6歲女童慘遭輪流性侵！被扔下高樓傷重不治 警開多槍逮2鄰居到案

新北深坑鐵工廠驚傳意外！48歲送貨司機遭鋼板砸中 頭部破裂明顯死亡

朋友好心收留！出獄吸膠男狠砍房東頭部9刀 最高院駁上訴判11年定讞

