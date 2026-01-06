影/北投國小惡男高速衝過馬路 學童差1步被撞到

三峽老翁余文正在北大國小面前衝撞釀成死傷的悲劇，還讓社會大眾有嚴重陰影，但在昨天（5日）中午，北投國小前竟有失控駕駛直接往過馬路的學童群衝去，硬是要先過路口，警方對此也回應了。

該名休旅車駕駛的惡劣行徑都被拍下。（圖／翻攝haodai_0723的Threads）。

據拍攝民眾po上網文章裡的資訊，事發在昨天中午12點左右，當下正是該國小要放學了，斑馬線上不少學童正在通過，但一輛黑色休旅車卻完全沒煞車，硬是要從學童群中間穿過去，嚇得孩子們連忙閃避，

該位民眾氣得在文章中寫道：「國小校門口還不看紅綠燈直直衝，差點撞到小朋友欸」，並表示已向警方檢舉。

北投分局表示已接獲該位民眾檢舉，並依違規事實完成舉發程序，依據《道路交通管理處罰條例》中的汽車闖紅燈項目，可處1800元以上5400元以下罰鍰，另未禮讓行人部分可處1200元以上6000元以下罰鍰，若交通違規的行為導致人員受傷，將觸犯《刑法》第284條的過失傷害罪，可處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金。

