影/北投宮廟偷神明金牌 竊嫌先燒香後犯案2天落網

台北市警方破獲一起竊盜案，一名男子日前跑到北投區一間宮廟竊取神明金牌，犯案前還先燒香拜拜，未料過程全被監視器拍下，警方獲報後迅速鎖定嫌犯身分將他逮捕送辦。

竊嫌佯裝信徒下手前先點香拜拜。（圖／翻攝畫面）

北市北投分局警方12日接獲民眾報案，稱轄內北投區磺港路一處宮廟內神像上的金牌不翼而飛，經成立專案小組調閱監視器影像，發現遭一名男子偷走。

男子燒香後立刻偷走金牌。（圖／翻攝畫面）

監視器畫面可見，男子身穿深色帽T還刻意遮掩低頭走進宮廟內，還佯裝信徒先點香拜拜，將香插入香爐後見四下無人，立刻已迅速手法拿走神像上的一大面金牌，得手後隨即逃離現場。

警方循竊嫌逃逸路線擴大調閱監視器，查出一名黃姓男子涉有重嫌，遂向士林地檢署及法院申請拘票，於案發2年後即將黃男拘提到案，詢後依刑法竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警方呼籲，竊取他人財物將觸犯刑法竊盜罪，切勿以身試法；如發現不法情事，請撥打110報案專線，警方將立即到場處理。

