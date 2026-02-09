影/北投泡湯雙亡！高大成揭湯屋聞「臭雞蛋味」快逃命

台北市北投區一處溫泉湯屋驚傳雙亡事件，一對情侶在泡湯過程中不幸身亡。法醫高大成分析指出，硫化氫可能是致命關鍵，提醒民眾若在泡湯時聞到「臭雞蛋味」，應立即通風或離開現場，以免發生危險。

法醫高大成分析指出，硫化氫可能是致命關鍵，提醒民眾若在泡湯時聞到「臭雞蛋味」，應立即通風或離開現場。（圖／中天新聞）

根據警方調查，事發於昨（8）日，一名46歲郭姓女子在湯屋泡湯池中被發現明顯死亡，而發現者46歲李姓男子則在池外倒下，送醫後不治。兩人為情侶關係，李男同時是該湯屋員工。警方初步排除他殺可能性，研判李男可能因發現女友身亡，情緒激動引發心臟病發，詳細死因仍待檢方相驗釐清。

「硫化氫是無色氣體，會沉積在水底，但一旦攪動水面或空氣不流通，毒氣就會迅速升至空氣中。」高大成表示，硫化氫溶於水且比水重，溫泉若長時間未使用，底部可能沉積大量硫化物。當濃度超過100ppm時，一般人吸入約15秒就可能陷入昏迷；若濃度達700ppm，短短4秒內就可能致命。

高大成進一步解釋，硫化氫濃度在700ppm以下時，會散發類似臭雞蛋的氣味，但一旦超過這個濃度，反而會變得無色無味，讓人難以察覺危險。他提醒，日本每年都有數起溫泉硫化物中毒案例，泡溫泉死亡案例中有90%以上都與硫化物中毒有關。

「硫化氫中毒與一氧化碳中毒的屍斑顏色不同，可作為判斷死因的依據。」高大成指出，硫化氫中毒的遺體屍斑呈褐色或暗紫紅色，而一氧化碳中毒則是粉紅色，兩者可明顯區分。此外，他也建議民眾泡湯時，應確保室內通風良好，若有窗戶應打開保持空氣流通。

高大成另外提醒，年長者不宜從高溫池突然跳入冷水池，因劇烈冷熱刺激可能導致血管急速收縮，心臟難以負荷；飲酒者也不適合泡溫泉，因酒精會使血管擴張，增加心血管負擔。心臟病患者更應避免泡湯或三溫暖，以免誘發心律不整或心室顫動。

警方表示，本案詳細死因仍待檢方進一步相驗釐清，同時也呼籲民眾泡湯時務必注意安全，選擇通風良好的環境，並隨時留意身體狀況。

