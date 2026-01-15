影/北投男深夜開車自撞電線桿 酒測值超標遭逮

台北市昨（14）晚發生一起自撞車禍，一名男子酒後開車行經北投區某路段，疑因不勝酒力自撞電線桿，警方獲報到場檢驗酒測值超標，當場遭逮捕依法送辦。

男子在北投酒駕自撞電線桿。（圖／翻攝畫面）

北市北投分局昨（14）日9時許接獲報案，北投區吉利街發生交通事故，線上警力趕赴現場，發現一名石姓男子駕車自撞電線桿，身上飄散濃濃酒味，經檢測酒測值高達0.65mg/L，已涉犯公共危險罪遭當場逮捕帶回偵訊，全案詢後移請士林地檢署偵辦。

男子酒測值超標當場遭逮。（圖／翻攝畫面）

警方呼籲，酒駕行為不僅危及自己生命，對其他用路人亦造成重大威脅。駕駛交通工具應遵守道路交通安全相關規範，嚴禁酒後駕車行為，請用路人切勿以身試法。

廣告 廣告

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

延伸閱讀

魂斷異鄉！台南移工「猛烈自撞電桿」車碎人亡

桃園機車高速自撞護欄 19歲騎士慘摔送醫

影/五楊重大事故！「車前半段撞到消失」駕駛慘死