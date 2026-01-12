影/北捷中山站前有色狼！噁男偷拍裙底被逮 犯案畫面曝

最新消息，大同分局今（12日）指出，在北捷中山站的1號出口，昨（11日）下午發生色狼偷拍女子裙底事件，傍晚4點45分獲報後旋即趕往，抵達後被害女子跟嫌犯都還在現場，女方指控遭該名男性嫌犯用手機偷拍裙底，員警將雙方都帶回派出所偵訊，經閱案發相關監視器內容，確認嫌犯顯有偷拍被害人性影像行為，全案依妨害性隱私現行犯逮捕，移送士林地檢署。

警方趕抵現場了解狀況。 （圖／警方提供）

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

