影/北捷又出事！車廂扯假髮「男女肢體濺血衝突」

張文在北捷釀成的攻擊事件仍持續造成民眾心理陰影，昨（23日）在北捷又發生攻擊事件，有位男子因為車廂內人潮擁擠問題，竟然對一名女子辱罵，雙方旋即爆發全武行，嚇壞一旁民眾連忙報案。

衝突現場。（圖／警方提供）

據在場目睹的民眾表示，事發地點在捷運中和新蘆線，事發時間約為昨晚6點22分，三重分局指出，昨晚接獲爆料後，立即派遣線上警力到場，到場發現68歲杜姓男子與23歲林姓女子於上述地點發生爭吵、推擠。

經警方調查得知，事發緣由是尖峰時刻，人潮擁擠，杜男由台北市民權西路站上車時，因車廂人潮擁擠空間不足與已經站在車廂內的林女發生口角，林女拿手機拍攝，杜男不滿出手撥掉手機，林女遂踢對方膝蓋，杜男一時氣憤之下徒手將對方假髮扯掉，雙方發生肢體衝突。

整起衝突造成杜男右膝紅腫、林女頭部受傷，本員警到場時雙方已由保全人員帶至服務台，無衝突情形，了解原由後將2人帶回派出所作筆錄，雙方目前已經互相提告對方傷害罪，全案已依《刑法》傷害罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

